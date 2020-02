Besançon : deux mineurs blessés par de nouveaux tirs à Planoise

Un jeune de 13 ans, touché par au moins une balle à la jambe dans des circonstances restant à déterminer, a été hospitalisé et subissait une intervention chirurgicale dans la soirée sans que ses jours ne soient en danger, a précisé le parquet. Un second, âgé de 17 ans, a également été blessé à la jambe mais plus légèrement, l’enquête devant préciser s’il a été également atteint par une balle.

Depuis novembre, des règlements de comptes entre trafiquants de stupéfiants ont fait huit blessés par balle, âgés de 14 à 31 ans, dans ce quartier de reconquête républicaine (QRR). Plusieurs enquêtes ont été ouvertes pour « tentative d’homicide ». Selon L’Est Républicain, le nouvel incident s’est produit dans une rue connue pour être l’un des principaux points du trafic. Les enquêteurs de la sûreté départementale et de la police judiciaire recherchaient encore d’éventuelles douilles mercredi soir, a précisé le parquet. Aucune interpellation n’a été immédiatement effectuée, les CRS continuellement présents dans le quartier s’étant déployés pour « sécuriser la zone », a-t-on ajouté de même source.