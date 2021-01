Belfort : un nouveau portail numérique pour les archives départementales

Depuis un mois, les archives départementales du Territoire de Belfort proposent un nouveau portail numérique, sur leur site Internet. « Ce dernier, enrichi de nombreux outils, est une mine d’or pour les personnes à la recherche de documents anciens, conseils, fiches pratiques et publications sur l’histoire du département », note le conseil départemental du Territoire de Belfort dans un communiqué de presse. Le précédent datait de 2009. « Ce nouveau portail, qui met à disposition des usagers des documents numérisés et des images, propose à présent des fiches pratiques, des conseils de recherche, des expositions et autres pépites d’histoire, en plus de nombreuses autres ressources en ligne déjà existantes », détaille le Département. 4 rubriques organisent le site, dont 3 nouvelles : la découverte des fonds (accès aux infos sur le service, sur les expos…) ; la gestion des archives ; des informations pratiques (accès aux documents, demandes de reproduction, venue…). « Ce nouveau portail offre donc, à la fois, des accès aux amateurs d’histoire locale, aux généalogistes, aux universitaires, aux enseignants et aux producteurs d’archives publiques comme privées », assure le Département. On trouve sur ce site 1 085 inventaires informatisés en ligne, enrichis et corrigés et de nouveaux inventaires accessibles en ligne; environ 552 000 images numérisées, avec de nouveaux fonds mis en ligne (enregistrements, presse…).