Belfort : « Un été sous les murailles »

La Ville de Belfort propose une programmation culturelle durant le mois d’août dans la citadelle : « Un été sous les murailles » est composé de concerts, visites guidées, ateliers, danse, visites théâtralisées et spectacles de théâtre.

Ces événements sont gratuits et en plein air. Ils sont organisés sous la forme de parcours: les concerts, expositions et animations ont été pensés pour des jauges adaptées avec une rotation de publics sur les différentes scènes de la citadelle.

Pour répondre aux goûts de chacun et illustrer la richesse culturelle de notre territoire, ces événements ont été organisés en partenariat avec de nombreux acteurs culturels locaux : le Conservatoire Henri Dutilleux du Grand Belfort ; Les Mercredis du Château ; l’espace Multimédia Gantner ; les compagnies de théâtre Cafarnaüm et Vivre dans le feu ; l’association de danse urbaine 9Z Crew.

L’ensemble des animations sont gratuites et sur réservation à l’accueil du musée d’Histoire ou au 03 84 54 25 51 (à l’exception des Mercredis du Château : réservation à Belfort Tourisme ).

Le programme complet d’ « un été sous les murailles » est disponible sur musees.belfort.fr