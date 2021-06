Belfort : un écran géant à l’hôtel du Département pour l’installation des nouveaux élus

Le 1er juillet, à l’occasion de la séance publique d’installation du nouveau conseil départemental du Territoire de Belfort, un écran géant sera installé en extérieur, devant le parvis de l’hôtel du Département, comme lors du premier et du second des élections départementales. Ce rendez-vous permettra aux citoyens d’assister à l’élection du président du conseil départemental ; dimanche soir, la droite a conservé la majorité au sein de l’instance départementale. La séance permettra également d’élire les vice-présidents et de désigner le membres de la commission permanente du conseil départemental. Cette séance sera retransmise également en direct sur le site Internet du conseil département.