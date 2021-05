Belfort : trois convois exceptionnels programmés mardi 11 mai [itinéraire]

Trois convois exceptionnels vont sortir de General Electric et traverser Belfort ce mardi 11 mai. L’un des convois, le rotor d’une turbine à vapeur à destination de l’Angleterre, est retenu depuis le jeudi 29 avril porte des Trois-Chênes, l’une des entrées du site de General Electric. Elle était bloquée par des salariés de la branche nucléaire de General Electric, visé par un plan social. Le blocage est levé depuis ce vendredi matin (notre article), après accord entre organisations syndicales et direction, approuvé par les salariés. Le blocage a entraîné le rassemblement de ces convois. « Si besoin, la circulation sera stoppée au fur et à mesure de l’avancement des convois, sur les axes les plus délicats (Clemenceau, rond-point de l’Espérance et Laurencie/Brisach), des déviations peuvent être mises en place par les forces de police qui encadrent ce convoi », informe Optymo dans une note d’avertissement sur le réseau de bus.

Itinéraire :

– Avenue Louis-Lacaille

– Avenue des Usines, entre le pont de Roubaix et la rue Thierry-Mieg

– Rue de Broglie

– Rue de Mulhouse

– Place Yitzhak-Rabin

– Rue Georges-Clemenceau

– Pont Georges-Clemenceau

– Quai Vauban

– Carrefour de l’ Esperance

– Avenue du Capitaine-de-la-Laurencie

– Faubourg De Brisach

– Porte du Vallon