Belfort Tourisme : 17 producteurs et artisans locaux sollicités pour la boutique éphémère de Noël

Du 15 novembre au 15 janvier, les producteurs et artisans locaux seront à l’honneur dans la boutique éphémère de Noël de Belfort Tourisme.

« Il y en aura pour toutes les bourses », explique Mathilde Faivre, en charge de la confection de la boutique. De 1,50 euros pour des petites suspensions à 42 euros pour une couronne, la boutique propose des cadeaux originaux et locaux pour Noël. Pour la 4ème année consécutive, la boutique proposera des produits locaux venant d’artisans et de producteur du Territoire. Au total, 17 producteurs locaux ont été sollicités.

Trois coins ont été aménagés : le coin gourmand où il sera possible d’acheter les thés de Mocafé, les pâtisseries du moulin Thuriot, ou encore des pains d’épices au miel de châtaignier. Un coin cadeau, un peu plus loin, avec ses savons, ses étuis à lunettes en cuir et ses bijoux uniques. Et un coin déco : où bougies, suspensions, cloches en verre et couronnes seront à l’honneur.