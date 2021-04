Belfort: pas de taxes sur les terrasses en 2021

A la suite des annonces de mesures sanitaires renforcées du président de la République, le maire de Belfort, Damien Meslot, a décidé d’annuler les droits d’occupation du domaine public pour l’année 2021. Cette décision concerne les terrasses de bars et restaurants, mais aussi l’ensemble des autres commerces qui utilisent le domaine public pour y installer du mobilier, des étalages ou présentoirs, des stops trottoirs et autres dispositifs publicitaires. Au total, plus de 150 commerces sont concernés, indique la mairie de Belfort dans un communiqué.

Il sera toutefois toujours nécessaire de solliciter une autorisation auprès du service domaine public de la Ville de Belfort.