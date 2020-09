Belfort : les rodéos urbains en ligne de mire

« Le phénomène des rodéos motorisés, à l’origine de comportements routiers dangereux qui suscitent nuisances, incivilités et incidents, est une préoccupation partagée par les services de l’État, les élus et les riverains », indique la préfecture du Territoire de Belfort dans un communiqué. Depuis le début de l’année, 79 interventions de police concernent des signalements de rodéos dans la seule agglomération belfortaine. « De nombreux véhicules deux-roues sont régulièrement saisis pour infractions diverses (défaut de permis de conduire, d’assurance, de contrôle technique etc.) », complète préfecture. La cellule anti-rodéos de la police nationale est réactivée, pour « agir plus efficacement » avec les communes et « établir des procédures judiciaires ». « Un travail partenarial renforcé sera développé avec le centre d’opération de contrôle et de supervision de la ville de Belfort », note également la préfecture. Ce travail a été entamé ce jeudi entre les services de l’État, le procureur de la République, les forces de l’ordre et les municipalités de Belfort, Offemont, Essert, Bavilliers et Fontaine.