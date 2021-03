Belfort : les candidatures du prix littéraire sont ouvertes

La Ville de Belfort, l’association Livres 90 (qui organise la Foire aux livres) et la bibliothèque municipale attribuent chaque année le prix littéraire de la Ville de Belfort. Il est organisé pour la 7e édition. Il est remis à l’occasion de la Foire aux Livres, à l’automne, et s’élève à 500 euros. Ce prix « est attribué par un jury composé de trois membres de l’association Livres 90, un à deux membres de la bibliothèque municipale dont la directrice, un libraire et l’adjointe à la culture de la Ville de Belfort qui en sera la présidente ». En 2020, le prix a récompensé l’ouvrage Comment je suis devenue une pessimiste joyeuse, de Sarah Meyer. 24 ouvrages étaient en compétition. Les candidatures de l’édition 2021 sont désormais ouvertes. « Tous les romans, nouvelles et récits publiés entre le 1er juin 2020 et le 1er juin 2021 pourront candidater au prix », informe la mairie dans un communiqué de presse. Le prix concerne la littérature pour adultes et l’œuvre devra être rédigée en langue française. Les éditeurs ou auteurs devront faire parvenir trois exemplaires à la Bibliothèque Léon Deubel avant le 30 juin 2021.