Belfort : le Parti communiste appelle à une candidature de gauche aux sénatoriales

Dans un communiqué, diffusé ce 3 septembre, le Parti communiste français du Territoire de Belfort appelle « appelle à une candidature de gauche la plus large pour porter le plus loin possible ces exigences fondamentales d’emploi, d’égalité territoriale, de développement des services publics, d’écologie » pour les élections sénatoriales, programmées le 27 septembre. Les communistes ne veulent pas d’un duel entre Bruno Kern (LREM) et Cédric Perrin (LR), sénateur sortant. Le parti politique estime que cette élection intervient alors que l’on restructure en profondeur l’organisation du territoire. « C’est tout le maillage territorial, et le pacte d’égalité républicaine qui sont menacés », dénonce-t-il. « Dans un contexte d’austérité budgétaire, les collectivités locales sont ainsi jetées dans une concurrence effrénée qui ne peut profiter qu’aux grandes métropoles au détriment des petites et moyennes communes », déplore le parti dans son communiqué. Dans cette élection, le PCF veut « défendre et faire vivre la commune », « lutter contre la casse de notre outil industriel », « empêcher l’éclatement de la République » et « stopper la réduction de 20 milliards d’euros d’impôts de production (CFE, CVAE, …) ». Aujourd’hui, deux candidatures sont connues : celle de Bruno Kern (LREM) et celle du sortant Cédric Perrin (LR).