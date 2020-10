Belfort : le conseil départemental verse 10 000 euros aux Alpes-Maritimes

La tempête Alex a entraîné des dégâts considérables dans le département des Alpes-Maritimes, le 2 octobre. « En quelques heures, un déluge d’eau équivalent à la pluviométrie de la moitié de l’année 2019 (…) causant des crues « hors norme » et d’une « brutalité absolue », a rappelé le président du département, Charles-Ange Ginésy. Plus de 500 mm d’eau par endroits, un record », écrit France 3 Alpes-Côte-d’Azur. Cinq morts sont liés à cette tempête. Des villages sont toujours inaccessibles. Douze ponts ont disparu. 35 kilomètres de routes départementales sont endommagés, les réseaux (eau, électricité, fibre…) sont détruits. Et quatre collèges sont fermés. Les premières estimations de coût de remise en état évoquent 500 millions d’euros indique le conseil départemental du Territoire de Belfort.