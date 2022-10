Belfort: le centre de dépistage du covid à nouveau dans les anciens locaux de la chambre de métiers

A partir de ce samedi 1er octobre 2022, le centre de dépistage installé dans la galerie du centre commercial Leclerc de Belfort (anciennement « Le Régent ») réintègre les anciens locaux de la chambre de métiers, annonce la préfecture dans un communiqué. Ainsi, la nouvelle adresse du centre de dépistage covid de Belfort est : est 6A avenue de la République – 90400 Danjoutin (anciennement Chambre des Métiers et de l’Artisanat).

Le centre est ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h 15 et de 13 h à 15 h 30 du lundi au vendredi et de 7 h 30 à 12 h le samedi. La prise de rendez-vous s’effectue en ligne sur doctolib.

La préfecture invite également à redevenir vigilant face à la hausse des cas de covid. « L’épidémie de covid-19 enregistre une forte hausse et l’arrivée de l’automne doit inciter chacun à s’engager activement dans la lutte contre le virus. Les moyens de protection restent inchangés : prévenir, se faire tester, se vacciner ! Dans le territoire de Belfort, le taux d’incidence est actuellement de 530 cas positifs pour 100 000 habitants. 3050 tests ont été réalisé dans le département en une semaine et 818 personnes ont été déclarées positives. L’arrivée de l’automne, les températures plus froides, la reprise des activités en intérieur doivent nous inciter à recourir à tous les réflexes de prévention acquis depuis le début de l’épidémie : se laver les mains le plus souvent possible, porter le masque lorsqu’il y a du monde et en présence de personnes fragiles, aérer régulièrement les espaces clos, s’isoler au moindre signe évocateur, faire un test, et rester isolé en attendant les résultats « .