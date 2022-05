Belfort labellisé « Ville à vélo du Tour de France »

La Ville de Belfort vient d’obtenir la labellisation « Ville à vélo du Tour de France » indique la municipalité dans un communiqué de presse. Elle reçoit le label 3 vélos, qui « récompense une collectivité́ ayant une politique de promotion du vélo engagée », note le communiqué. « Belfort est un territoire qui aime le vélo sous toutes ses formes et qui l’a décliné́ depuis longtemps dans ses différentes politiques publiques », relève Damien Meslot, maire Les Républicains de Belfort. « On retrouve ainsi de nombreux aménagements et services pour les citoyens et les agents de la collectivité́ mais aussi la mise en place régulière de séances d’apprentissage du vélo auprès de sa jeunesse ou encore l’animation du territoire avec son tissu associatif dynamique », salue-t-il. La cité du Lion veut candidater, une nouvelle fois, à l’accueil du Tour, en 2023. Belfort est l’unique ville de Bourgogne-Franche-Comté avec le label 3 vélos.