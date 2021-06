Belfort : la place d’Armes redevient piétonne cet été

Pour la 5e année consécutive, la mairie de Belfort reconduit la piétonnisation estivale de la place d’Armes. Du 18 juin au 29 août 2021, la place sera exclusivement piétonne. Jusqu’au 30 juin, les horaires de piétonnisations seront de 19 h 30 à 23 h. A partir du 1er juillet ce sera jusqu’à minuit, et jusqu’à 2 h le samedi. Les rues concernées sont les rues du Quai, des Nouvelles et le long de la place d’Armes. À l’entrée de ces zones, l’accès sera fermé par des barrières et une déviation sera mise en place pour permettre aux automobilistes de contourner la place. Le maire se réjouit de cette opération qui permettra aux promeneurs de profiter de la vieille ville sans être incommodé par les voitures. « La piétonnisation de la place d’Armes va relancer la dynamique commerciale de la vieille ville durant tout l’été. Il sera facile de déambuler librement et en toute sécurité pour profiter des terrasses, des restaurants, bars, cafés », se félicite Damien Meslot, le maire Les Républicains.