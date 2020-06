Belfort : la place d’Armes piétonnisée pour l’été

Pour la quatrième année, la place d’Armes de Belfort retrouve sa configuration d’été, du 20 juin au 30 août. Elle sera piétonnisée tous les jours de 19 h 30 à 24 h. Le samedi, le dispositif est prolongé jusqu’à 2 h, le dimanche matin. « Le périmètre concerne la rue du Quai et longe la place d’Armes, indique la mairie dans un communiqué. La circulation sera donc interdite aux véhicules à l’intérieur de cette zone et l’accès sera fermé par des barrières. Un itinéraire bis sera mis en place. » Damien Meslot, maire de Belfort, de noter : « Outre le fait de garantir une plus grande sécurité des terrasses et une plus grande tranquillité aux promeneurs de la place d’Armes, c’est une mesure profitable aux commerçants qui ont souffert du confinement. »