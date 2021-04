Belfort : la mosquée Kouba remporte le challenge de don de sang

La maison du sang de Belfort a organisé, du 23 mars au 3 avril, la 6e édition du challenge inter-organisme du don de sang. 341 donneurs se sont mobilisés, issus de 25 organismes, associations, club de sport ou entreprises. 96 venaient pour la première fois. La mosquée Kouba/CIMG a remporté cette 6e édition, comme en 2019, « en ayant mobilisé le plus de donneurs (97), le plus de nouveaux donneurs (37) et le plus jeune donneur âgé de 18 ans ». L’établissement français du sang (EFS) attribue une mention spéciale au conseil départemental du Territoire de Belfort, qui a mobilisé 66 donneurs dont 14 nouveaux dans son équipe Terri-sanguins. « Cette mobilisation en masse a contribué à remonter le niveau des stocks de produits sanguins régionaux et ainsi répondre aux besoins des malades. Pari tenu pour cette nouvelle édition », apprécie l’EFS dans son communiqué de presse. « Alors que le télétravail est généralisé, participer au challenge inter-organismes était un moyen de se retrouver entre collègues et amis autour d’une pause solidaire », relève l’EFS.