Belfort : La médaille d’honneur du Département pour les héros du Parc de la Douce

Kellyan Palatin et Matéo Klein se sont illustrés ce dimanche, au parc de la Douce, en portant secours à un père et son fils qui étaient tombés dans l’eau glacée de l’étang. L’Est Républicain a partagé le témoignage de ces deux jeunes hommes. Ils habitent le quartier de la Pépinière et sont scolarisés aux collèges Léonard-de-Vinci et Simone-Signoret. « Kellyan et Matéo, vous faites la fierté de vos familles, de vos camarades des collèges Léonard-de-Vinci et Simone-Signoret de Belfort et de l’ensemble des Terrifortains », leur a témoigné Florian Bouquet, président du conseil départemental du Territoire de Belfort, en leur remettant la médaille d’honneur du Département. « Vous avez porté secours, au péril de votre vie, à un père et son fils en difficulté, dans des conditions de danger et d’extrême urgence. Vous êtes nos héros de ce début d’année. Merci pour votre bravoure. Merci pour votre sens du courage et votre dévouement. Nous sommes tous extrêmement fiers de vous et de votre geste exemplaire. Votre noble action prouve que la solidarité n’est pas un vain mot », a-t-il poursuivi à l’occasion d’une cérémonie organisée au centre de secours de Belfort Sud.