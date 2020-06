Belfort : la cantine du collège Vauban fermée jusqu’à la Toussaint

Chaque jour, 540 élèves déjeunent à la cantine du collège Vauban, à Belfort. Les effectifs de l’établissement sont passés de 437 à 713 élèves en 8 ans. La cantine n’était donc plus adaptée. Un agrandissement a été acté. Les travaux ont débuté pendant les vacances de février. Puis ils ont été arrêtés par la crise sanitaire et ont repris le 30 avril. La salle de restaurant doit être prête pour la rentrée scolaire et la nouvelle cuisine sera prête à la Toussaint. La cantine sera donc fermée jusqu’aux vacances de la Toussaint, « au moins » annonce le conseil départemental dans un communiqué de presse. 16 entreprises participent au chantier. Le coût global de l’opération s’élève à 1,6 million d’euros et le Département espère une aide de l’État de 400 000 euros.