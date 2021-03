Belfort: des diplômes pour les membres du conseil départemental des jeunes

Afin de remercier et de féliciter les élus du conseil départemental des jeunes du Territoire de Belfort pour leur engagement malgré un mandat 2018-2020 dont la dernière année a été fortement perturbée par la crise sanitaire, une remise de diplômes a eu lieu, ce samedi matin, dans la salle du conseil de l’hôtel du département, indique un communiqué du conseil départemental.

Le conseil départemental des jeunes du Territoire de Belfort (CDJ 90) a vu le jour en 2016 et a été formellement installé lors de l’année scolaire 2016-2017. En créant le CDJ 90, les élus de la majorité départementale ont souhaité favoriser la citoyenneté et l’autonomie des adolescents du Territoire de Belfort.

Le CDJ 90 vise à donner la parole aux élèves des treize collèges publics et des trois collèges privés du Territoire de Belfort pour réfléchir et mener des actions dans des domaines qui les touchent tout particulièrement et qui sont utiles aux concitoyens. Les jeunes collégiens deviennent force de propositions auprès des élus adultes, mais aussi des services départementaux pour réaliser des projets collectifs qui leur tiennent à cœur.

Les candidats aux postes de conseillers départementaux jeunes doivent être en classe de 5ème et se présenter, si possible, en binôme paritaire. Ils sont élus au sein de leur collège par les délégués de classe de tous niveaux confondus (de la 6ème à la 3ème).

Ce sont donc 32 élus (16 filles et 16 garçons) qui siègent au conseil départemental des jeunes pour un mandat de deux ans. La première année permet la constitution du collectif, la définition des thématiques de travail, l’élaboration de plusieurs pistes de projets. La deuxième année est consacrée à la mise en œuvre concrète des projets retenus suite à un vote en assemblée plénière du CDJ 90.

La première mandature (2016/2018) a permis de faire aboutir des projets concrets :

– Journées du don, au bénéfice d’enfants de familles défavorisées ;

– Ecoquiz inter-collèges sur le développement durable, pour sensibiliser le plus grand nombre à l’environnement ;

– Journée des sports partagés, pour allier sport et handicap.

La deuxième mandature fut prometteuse avec l’inauguration, en décembre 2019, d’une exposition sur les droits de l’enfant et la diffusion d’un flyer de prévention du harcèlement. Malheureusement, le projet d’organisation d’une olympiade sportive inter-collèges en 2020 a été stoppée net par la crise du covid-19.

Compte-tenu des incertitudes liées à la crise sanitaire et des contraintes sur l’organisation du CDJ 90 qui implique des rencontres mensuelles de travail sous un format participatif, l’assemblée jeune a été suspendue durant l’année scolaire 2020/2021.

Les prochaines élections auront lieu à l’automne prochain (mandat 2021-2023).