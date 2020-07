Belfort : annulation des festivités du 14-Juillet

Tout l’été, il est interdit d’organiser des rassemblements de plus de 5 000 personnes. Dans ce contexte, la Ville de Belfort annule le feu d’artifice et le bal populaire du 13 juillet, ainsi que le défilé militaire et l’apéritif républicain du 14 juillet. « C’est un pincement au cœur de ne pas pouvoir organiser le 14 juillet à Belfort, mais les efforts fournis par toute la population depuis plusieurs mois pour repousser l’épidémie ne doivent pas être anéantis par des manifestations que ne garantissent pas la santé de tous », annonce Damien Meslot, maire de Belfort. Une cérémonie militaire est organisée au 1er régiment d’Artillerie de Bourogne, le 14 juillet. « Elle sera l’occasion de mettre à l’honneur le personnel soignant mobilisé durant la crise sanitaire, et de commémorer le 80e anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940 », relève la municipalité dans un communiqué. Mais la cérémonie ne sera pas ouverte au public. « Le symbole de cette cérémonie, bien que fermée au public, est important pour l’unité́ nationale », insiste Damien Meslot.