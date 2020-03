Belfort : 2020 en commun interpelle le préfet sur le Coronavirus et la tenue des élections

« L’épidémie qui se développe aujourd’hui en France pose à l’évidence de nombreux problèmes quant au déroulement à la fois de la campagne électorale, mais aussi du vote lui-même, le dimanche 15 mars », écrit Mathilde Nassar, tête de liste de 2020 en commun, dans une lettre adressée au préfet du Territoire de Belfort, David Philot, ce mardi 3 mars. Une lettre dont une copie a été envoyée aux six autres têtes de liste du prochain scrutin municipal. « La tenue des meetings comme les actions de porte à porte multiplient naturellement, en effet, les contacts entre les habitantes et habitants, contacts qui vont se démultiplier le jour des opérations de vote. Plusieurs milliers de Belfortaines et Belfortains vont alors se croiser devant les différents bénévoles qui tiendront les bureaux, avec un risque qui doit être mesuré et discuté », remarque le courrier. Pour que la fin de campagne et que le scrutin se passe le mieux possible, Mathilde Nassar demande l’organisation d’une réunion avec toutes les têtes de liste « pour évoquer ensemble l’organisation de cette fin de campagne, [pour] permettre de dépasser les polémiques partisanes, les éventuelles interrogations sur la sincérité du scrutin et de mettre au premier plan de nos préoccupations la santé des Belfortaines et des Belfortains ».