Belfort: 12500 nouveaux créneaux de vaccination en juin

La vaccination est accessible à tous les adultes depuis le lundi 31 mai, sans condition. L’ouverture de nouveaux créneaux est prévue pour les trois semaines à venir dans le Territoire de Belfort, du 7 au 25 juin.

« Au total, 12 500 plages de rendez-vous seront accessibles à la réservation dans les centres de vaccination du Phare à Belfort et de Grandvillars, via la plate-forme Doctolib : http://bit.ly/Vaccination90, indique la préfecture du Territoire de Belfort. Par ailleurs, la campagne de vaccination par la médecine de ville (médecins, pharmaciens, infirmiers et sages-femmes) a évolué avec l’extension de la cible vaccinale et la mise à disposition du vaccin Moderna. Ce nouveau vaccin vient compléter l’offre proposée par les professionnels de santé en ville avec les vaccins AstraZeneca et Janssen. »

À ce stade de la stratégie vaccinale, précise la préfecture les personnes éligibles à la vaccination en cabinet de ville sont :

• les personnes âgées de 55 ans et plus avec les vaccins AstraZeneca et Janssen ;

• les personnes âgées de 18 ans et plus avec Moderna.