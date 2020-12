Ballon d’Alsace : le domaine de ski nordique gratuit dimanche

50 cm de neige sont attendus à la station de ski du ballon d’Alsace. Le conseil départemental a décidé de rendre gratuit une partie du domaine de ski nordique ce dimanche 13 décembre. Les pistes verte et bleue ainsi que la piste ludique seront damées annonce Belfort tourisme. « Les balades en raquettes ainsi que la pratique de luge seront également possibles », annonce l’organisme de tourisme. Le niveau d’enneigement est consultable quotidiennement (www.ballondalsace.fr/bulletin-neige.htm). Il est aussi possible de faire une cani-rando ou de tester la cani-raquettes, avec La Légende du loup (www.lalegendeduloupnoir.fr). Du matériel peut être loué à la Poterie et à La Cabane. « Attention, il n’y a actuellement pas de pisteurs secouristes sur place, merci d’appeler le 112 en cas de problème ou d’urgence », informe Belfort tourisme. La salle hors sac est également fermée. Les sanitaires seront ouverts. Et les pneus neige obligatoires. Pour se déplacer, il faut toujours une attestation (sortie de 3 heures maximum, à moins de 20 km.