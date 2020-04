Appel à candidatures pour un concours de nouvelles

« En cette période où les activités sont limitées, nous lançons un appel pour réveiller les auteurs qui sommeillent en vous ! » L’association des parents d’élèves de Châlonvillars a lancé ce concours national pour voyager, confiné. À condition d’être majeur, vous pouvez proposer une nouvelle jusqu’au 15 juin. Le jury sera composé d’enfants et présidé par les auteurs et artistes du Théâtre de Marionnettes de Belfort. En jeu, un chèque de 200 euros pour le gagnant ainsi que des places de théâtre et CD.