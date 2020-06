30 collectivités recourent au dispositif 2S2C pour une reprise de l’école

Cela se fait en lien avec : les secteurs associatifs (sportif, culturel, environnemental, etc.) ; les équipements publics (musée, bibliothèque, école des beaux-arts, conservatoire, salle de spectacles et lieu de création, centre d’arts, cinéma, parc naturel, etc.) ; les structures privées (fondation, parc, entreprise culturelle et sportive, etc.) ; les opérateurs du service civique. « Dans le cadre de 2S2C, les élèves peuvent être pris en charge par des professeurs de l’Éducation nationale, des personnels municipaux, des intervenants associatifs ou de statut privé, des bénévoles », détaille le communiqué.