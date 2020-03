19 millions d’euros de travaux sur la ligne Paris-Est – Mulhouse

À partir du 9 mars, des travaux de modernisation de la voie et d’enfouissement de câbles électriques interviennent sur la ligne Paris-Mulhouse, entre Lure et Culmont-Chalindrey. Ils termineront en 2022. 19 millions d’euros seront investis dès 2020 sur cette lignes. On va notamment enfouir une partie des 74 km de câbles présents le long de la voie entre Vesoul et Culmont-Chalindrey et renouveler les principaux composants de la voie ferrée : traverses, ballast et rails. « Les travaux de modernisation de la voie qui représentent 9 millions d’euros et l’enfouissement de câbles d’un montant de 10 millions d’euros, sont tous deux financés à 100% par SNCF Réseau », détaille l’entreprise publique. L’enfouissement des câbles a commencé sur cette voie en mai 2018. 31 km ont été faits entre Lure et Belfort entre mai 2018 et avril 2019. 30 km ont été enfouis entre Lure et Vesoul entre juillet 2019 et juillet 2020. Et donc 74 km entre Vesoul et Culmont-Chalindrey, d’ici mars 2022. « Le chantier consiste à mettre en place des caniveaux pour dérouler des câbles électriques le long de la voie ferrée. La seconde phase prévoit la dépose complète des câbles aériens, des poteaux et de leurs fondations en béton, tout en veillant à maintenir la stabilité́ de la voie et des talus ferroviaires », précise SNCF Réseau dans son communiqué.