10 fermetures de classes envisagées dans le Territoire de Belfort

La direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) du Territoire de Belfort a présenté ce mardi 30 mars la nouvelle mouture de la carte scolaire, qui sera proposée lors du conseil départemental de l’éducation nationale, programmée le 6 avril. Le DSDEN déplore une baisse significative des élèves dans le département, avec 242 élèves en moins, annonce-t-elle dans un communiqué de presse. Elle annonce dix fermetures de classe à : à la Chantenoise à Giromagny ; aux Bouts de choux à Montreux-Château ; à Raymond-Aubert à Belfort ; à Émile-Géhant à Belfort ; à l’école de Méziré ; au Grand-Bois à Andelnans ; à l’école de Bessoncourt ; à Saint-Exupéry à Danjoutin ; à l’école Victor-Frahier de Valdoie ; et au RPI de Roppe. Trois classes ouvrent : à Maurice-Henry à Bavilliers ; Jean-de-la-Fontaine à Montreux-Château ; à l’école Morvillars. « Les mesures d’ajustement en ouverture ou fermeture nécessaires à une répartition équitable des moyens d’enseignement pourront être prises au mois de juin ou à la rentrée scolaire, en fonction de la réalité des effectifs présents », a noté le DSDEN. Il réaffirme la volonté de maintenir « le dédoublement des classes de grande section de maternelle dans les réseaux d’éducation prioritaire, la poursuite du plafonnement des effectifs à 24 élèves par classe en GS de maternelle, CP et CE1 hors éducation prioritaire, [et] l’augmentation des décharges des directeurs d’école (1 à 3 classes, 9 classes et 13 classes) ».