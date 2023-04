Hydrogène bas carbone : la demande ne décolle pas

L’hydrogène, une des solutions de l’équation énergétique et environnementale, n’est pas nouveau. Il est déjà très utilisé dans de nombreux procédés industriels (aciéries, cimenteries, raffineries, textiles, engrais…). Sa production, toutefois, est carbonée, car il est principalement produit à partir de méthane. Dans le monde, les besoins en hydrogène avoisinent ainsi les 94 millions de tonnes par an, soit 2,5 % des émissions de CO2 de la planète. Dans ce contexte, le développement de l’hydrogène propre, obtenu par électrolyse, c’est-à-dire par fracturation de la molécule d’eau, est prioritaire.

Mais où en sommes-nous réellement ? Le bilan à ce jour, si l’on est sérieux sur les intentions, est décevant : l’hydrogène bas carbone n’a pas commencé à décarboner l’économie ! La France, volontariste et technologiquement en pointe dans l’UE, a une capacité installée en opération, à même de générer de l’hydrogène bas carbone, et donc de participer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, inférieure à 20 MW, soit moins de 0,3 % de l’objectif de 6,5 GW retenu pour 2030 ! En Europe, la base installée est de moins de 200 MW.

Or le temps presse : il reste de l’ordre de 6 à 7 années pour créer et faire fonctionner une filière hydrogène complète. Ce n’est pas faute, pour les pouvoirs publics, de s’être mobilisés.

L’Union européenne, avec le plan RePowerUE, a porté ses objectifs à plus de 100 GW en 2030 (50 % de la capacité mondiale projetée). La Commission a autorisé le versement de 5,2 milliards d’euros d’aides dans le cadre du PIIEC Hydrogène (projet important d’intérêt commun européen) et conçu d’autres formats de financement, comme l’Innovation Fund et la banque de l’hydrogène.