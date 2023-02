[Tribune] « Face au déficit commercial record en 2022, la réindustrialisation est la seule solution »

Tribune publiée initialement sur lefigaro.fr

En raison de la flambée des prix des hydrocarbures (pétrole brut et gaz naturel) consécutive à la poursuite des tensions géopolitiques et à la reprise mondiale, et de la baisse de l’euro vis-à-vis du dollar, la « facture énergétique » a plus que doublé (+ 157 %), passant de 45 milliards d’euros en 2021 à 115 milliards d’euros en 2022 en prenant en compte les coûts d’acheminement (transport et assurance)[1]. Les difficultés du parc nucléaire français au cours de l’automne et au début de l’hiver, à l’origine de l’affaiblissement du niveau de production nationale d’électricité, ont fait passer la France d’exportateur net d’électricité (1,1 milliard d’euros d’excédent en 2020, 2,6 milliards en 2021) à celui d’importateur net (7,4 milliards d’euros de déficit commercial en 2022). La production d’électricité d’origine nucléaire n’a jamais été aussi en basse en 2022 (279 TWh) inférieur de 22,7% par rapport à 2021 (360,7 TWh). Toutefois, en 2023, on peut s’attendre à un sursaut du côté de la production française d’électricité et donc de l’exportation, puisque 80% du parc est désormais en fonctionnement. A beaucoup plus long terme, la relance du programme électro-nucléaire[2], le déploiement parallèle des EnR et les économies d’énergie (sobriété) devraient également contribuer à conforter la France dans son traditionnel statut de grand pourvoyeur d’électricité au niveau européen.

Le poids de l’énergie, évident, indiscutable, et nous rappelant notre dépendance malsaine aux énergies fossiles, ne saurait cependant masquer une aggravation de notre déficit commercial concernant les biens manufacturés. Ce dernier s’accentue de 15,3 milliard d’euros (soit -24% environ) pour atteindre 78,5 milliards d’euros, soit une multiplication par plus de 3 depuis 2010. Nos importations ont bondi de presque 60 % en douze ans tandis que les exportations ont augmenté de 46% seulement. Le lent naufrage de notre commerce extérieur en matière de biens manufacturés se poursuit, alors même qu’il était encore excédentaire en 2000 (+8,8 milliards d’euros).

Quelques exemples illustrent ce diagnostic : le déficit de la catégorie « Produits informatiques, électroniques et optiques » dépasse les 20 milliards d’euros (-21,5). Les ensembles « Équipements électriques et ménagers » et « Machines » franchissent quant à eux la barre des 10 milliards d’euros de déficit (respectivement -10,6 et -11,4). Les produits de l’industrie automobile (« Véhicules et équipements ») voient leur déficit flirter avec les 20 milliards (-19,9), alors qu’en 2000 l’excédent sur cette catégorie avoisinait les 10 milliards d’euros (+9,4). La balance du groupe « Bois, papier, carton » (-7,8 milliards d’euros) recule à nouveau en 2022, de 1,7 milliard d’euros. Le solde commercial des produits de la chimie, secteur frappé très durement par l’augmentation des coûts de l’énergie, passe en territoire négatif (-3,5 milliards d’euros), pour la première fois depuis presque 10 ans. Un effet prix, certes, est en cause, mais l’effet volume existe également.