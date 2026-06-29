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« L’intelligence artificielle générative ne doit pas remplacer la démocratie »

  • 2 minutes
  • Modifié le 29 juin à 09:04
Un lecteur lisant de la presse en ligne, sur une tablette.
Le groupe Écologistes & Solidaires du conseil régional Bourgogne-Franche-Comté alerte sur les risques de l'IA pour la presse et la démocratie. | ©USA-Reiseblogger from Pixabay
Tribune

Le groupe Écologistes & solidaires a présenté un voeur lors de la dernière assemblée plénière du conseil régional Bourgogne-Franche-Comté. Un texte évoquant les difficultés de la presse et le recours de l’intelligence artificielle.

Groupe Écologistes & Solidaires au conseil régional Bourgpgne-Franche-Comté

« Les annonces de plans sociaux dans le secteur de la presse nationale et régionale se multiplient, et cette situation doit nous alerter : ils sont uniquement justifiés par le déploiement de l’intelligence artificielle générative dans les processus de production des médias. Une simple amélioration des processus administratifs, selon la direction ? Ne soyons pas dupes, ce n’est qu’un début.

L’IA générative répercute les visions du monde sur lesquelles elle a été́ entrainée. Les chercheurs en IA mettent déjà̀ en avant les biais des agents conversationnels, qui reproduisent les inégalités véhiculées dans nos sociétés occidentales, de manière parfois totalement volontaire dans le cas de M. Musk.

De plus, l’interventionnisme des actionnaires dans le monde de l’information est d’ores et déjà̀ une réalité́ en France, il suffit d’ouvrir le JDD ou d’allumer CNews quelques instants pour en avoir la preuve. Le journalisme doit-il se résigner à devenir une armée de chabots assistés de pigistes ? Devons-nous accepter de bientôt lire les nouvelles dans Grok-Matin ou ChatGPTélérama ?

"Les journalistes et les métiers de la presse sont un pilier de la démocratie"

Les suppressions d’emplois annoncées sont massives, 400 postes seulement pour le groupe Ebra (lire notre article), dont font partie la quasi-totalité́ des titres de presse quotidienne régionale de Bourgogne Franche-Comté́ ! En face, où sont les créations d’emplois promises par les patrons de la tech ? Où sont les gains colossaux de productivité́ annoncés ?

À l’instar d’autres pays, la presse française fait face depuis des années à une forte crise de son modèle économique, due notamment à une baisse d’intérêt pour l’information payante et à la perte de revenus publicitaires, captés par les grandes plateformes numériques. Mais une diminution de la qualité́ et de la fiabilité́ par l’utilisation de l’IA générative ne fera qu’augmenter les difficultés financières.

Nous soutenons la demande des syndicats de la profession pour notamment que l’usage de l’intelligence artificielle soit strictement encadré et ne serve pas de prétexte à la suppression de métiers et d’emplois, en accord avec les préconisations du SNJ, notamment la relecture systématique en conférence de rédaction des articles réalisés à l’aide de l’IA.

Les journalistes et les métiers de la presse sont un pilier de la démocratie, le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté se tient à leur coté́ pour protéger leurs droits et leurs professions. »

  • Texte adopté à la majorité ; le Rassemblement national a voté contre les Macronistes se sont abstenus.

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