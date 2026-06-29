« L’intelligence artificielle générative ne doit pas remplacer la démocratie »

« Les annonces de plans sociaux dans le secteur de la presse nationale et régionale se multiplient, et cette situation doit nous alerter : ils sont uniquement justifiés par le déploiement de l’intelligence artificielle générative dans les processus de production des médias. Une simple amélioration des processus administratifs, selon la direction ? Ne soyons pas dupes, ce n’est qu’un début.

L’IA générative répercute les visions du monde sur lesquelles elle a été́ entrainée. Les chercheurs en IA mettent déjà̀ en avant les biais des agents conversationnels, qui reproduisent les inégalités véhiculées dans nos sociétés occidentales, de manière parfois totalement volontaire dans le cas de M. Musk.

De plus, l’interventionnisme des actionnaires dans le monde de l’information est d’ores et déjà̀ une réalité́ en France, il suffit d’ouvrir le JDD ou d’allumer CNews quelques instants pour en avoir la preuve. Le journalisme doit-il se résigner à devenir une armée de chabots assistés de pigistes ? Devons-nous accepter de bientôt lire les nouvelles dans Grok-Matin ou ChatGPTélérama ?