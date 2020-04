Le réseau des bureaux de Poste s’étoffe la semaine prochaine

La Poste espère ouvrir 5 000 bureaux de Poste, sur les 7 740 que compte le pays, d’ici la fin du mois d’avril. Et elle envisage 10 000 points de contact postaux (bureaux de poste, agence postale communale, point dans les commerces). À partir de la semaine prochaine, 6 bureaux de poste seront ouverts dans le Territoire de Belfort : Belfort-Théâtre, Delle, Etueffont, Belfort Jean-Jaurès (dès le 14 avril), Chèvremont (dès le 15 avril) et Giromagny. « On peut ajouter à ces bureaux de poste, 6 relais commerçants partenaires qui renforcent l’accessibilité́ aux services de La Poste dans le Territoire de Belfort », complète La Poste. Pour les opérations d’affranchissement courrier et colis, les Carré Pro situés dans les établissements courrier Belfort, rue d’Aspach, et Danjoutin sont accessibles. Dans le pays de Montbéliard, on ajoute à Montbéliard Principal et Audincourt, les bureaux de Pont-de-Roide, L’Isle-sur-le-Doubs et Baume-les-Dames. En Haute-Saône, le bureau d’Héricourt. Il y a déjà ceux de Servance, Lure et Luxeuil-les-Bains qui sont ouverts. Le Carré Pro de l’établissement courrier d’Héricourt est également ouvert. Dans le nord Franche-Comté, ce sont 10 bureaux de poste qui seront donc ouverts, auxquels s’ajoutent d’autres points de contact.