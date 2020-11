[ÉDITO] La liberté de la presse, ou ce qu’il en reste…

Ça, c’est notre réaction au choix politique d’un certain nombre d’élus, prompt à s’asseoir sur leurs propres principes dès lors qu’il peuvent flatter leur électorat. Mais nous ne pouvons pas ne pas constater que le débat sur la liberté de la presse soulevé par ce fameux articles 24 s’inscrit dans un contexte déjà très dégradé.

Déjà, des élus, des hauts fonctionnaires ou des patrons n’acceptent d’être interviewés que moyennant relecture. Déjà, les staffs des artistes et des sportifs exigent de valider les photos avant leur publication, brandissant la menace de poursuites fondées sur le droit à l’image. Déjà, avant même d’avoir effleuré le déclencheur, les photographes signent des contrats qui leur interdisent de disposer librement de leurs images. Déjà, les journalistes acceptent de mendier des accréditation pour tout et n’importe quoi puisque leur carte de presse ne suffit plus pour travailler.

Depuis une trentaine d’années, les rédactions se sont tellement pliées aux diktats des attaché(e)s de presse et autres directeur·trice·s de la com qu’elles ont elles-mêmes abdiqué leur liberté.

Obsessionnellement attachée à son indépendance, la rédaction du Trois.info refuse ces pratiques.

Ici, plutôt pas d’interview qu’une interview relue, plutôt pas de photo qu’une photo validée.

Cette position nous donne toute légitimité pour déplorer, à notre façon, une blessure supplémentaire infligée à une liberté de la presse déjà en soins palliatifs.