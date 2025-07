Chiffré à 370 millions d’euros au total, ce dispositif censé encourager le passage à la voiture électrique ne dépend plus du budget de l’Etat, en quête de milliards d’économies. Il repose désormais sur les certificats d’économie d’énergie (CEE). Les leaders du marché automobile français sont déjà en ordre de bataille et ont commencé à enregistrer des précommandes de véhicules électriques, comme Stellantis avec la Citroën C3 ou Renault avec la R5.

Les voitures chinoises sont exclues du dispositif, car elles n’atteignent pas le « score environnemental » nécessaire. Pendant la première vague, entre le 1er janvier et le 15 février l’an dernier, 50 000 commandes avaient été passées, provoquant une accélération du marché français des voitures électriques. Les bénéficiaires étaient bien plus jeunes que les acheteurs classiques de voitures neuves, avec 40 ans de moyenne d’âge, et 51% étaient domiciliés en zone rurale, ont détaillé les ministères.