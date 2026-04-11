Voitures électriques : Stellantis et Renault applaudissent le 3e leasing social

(AFP)
Ce dispositif, déjà mis en place en 2024 et 2025, à hauteur de 50 000 voitures à chaque fois, avait compté largement dans la montée des voitures électriques en France, dont les ventes ont atteint 112.000 unités au premier trimestre 2026 (28% du total des ventes de voitures) et 327 000 en 2025. Le leasing social a donné un coup d’accélérateur à l’électrification de l’automobile en France, combiné aux bonus à l’achat, la moyenne dans l’UE atteignant environ 19% sur les deux premiers mois de 2026.
En 2025, Stellantis avait fait la moitié des leasing
Stellantis (marques Peugeot Citron, Fiat, Opel…) a « salué les annonces du gouvernement visant à accélérer l’électrification du parc automobile » et s’est dit « pleinement engagé dans la transformation de son offre, avec des investissements continus dans ses sites français (…) et une large gamme de véhicules électriques accessibles, produits en Europe et en France », a annoncé le groupe à l’AFP.
En 2025, le groupe franco-italo-américain avait réalisé près de la moitié des 50 000 dossiers de ventes, soit 23 400 véhicules, notamment de marques Peugeot, Citroën et Fiat. « Les dispositifs annoncés en faveur de l’accessibilité des petites voitures électriques, pour les catégories socio-professionnelles qui en ont le plus besoin, sont également essentiels pour concilier succès de la transition et soutien à l’industrie », a ajouté Stellantis, qui applaudit aussi l’annonce de l’augmentation des aides pour les véhicules utilitaires électriques. Même satisfaction chez Renault, qui avait fourni 15 000 voitures du leasing social 2025. « Les mesures qui viennent en soutien de la demande nous aideront, d’autant que nous avons beaucoup investi pour la production de nos véhicules électriques et avons l’intention de continuer à investir en France », a déclaré Renault à l’AFP.
« Pour cela nous avons aussi besoin que toutes les conditions soient réunies », dont « adapter des aides à l’achat pour soutenir tous les ménages, renforcer l’électrification des véhicules utilitaires, soutenir nos investissements dans l’appareil de production français et agir pour la compétitivité de l’industrie, par exemple sur les prix de l’électricité, qu’il faut garder compétitifs ».
Le Premier ministre a aussi souhaité que soient vendues en France 400 000 voitures électriques l’an prochain puis un million en 2030.