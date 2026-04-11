Voitures électriques : Stellantis et Renault applaudissent le 3e leasing social

« Pour cela nous avons aussi besoin que toutes les conditions soient réunies », dont « adapter des aides à l’achat pour soutenir tous les ménages, renforcer l’électrification des véhicules utilitaires, soutenir nos investissements dans l’appareil de production français et agir pour la compétitivité de l’industrie, par exemple sur les prix de l’électricité, qu’il faut garder compétitifs ».

Le Premier ministre a aussi souhaité que soient vendues en France 400 000 voitures électriques l’an prochain puis un million en 2030.