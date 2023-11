Voitures électriques : Stellantis envisage de construire une usine de batteries avec CATL

Les deux entreprises envisagent également de créer une coentreprise à “contribution équivalente”, scellant une “collaboration à long terme entre CATL et Stellantis”. Elle comprend, d’une part, “l’élaboration d’une feuille de route technologique audacieuse” et, d’autre part, “l’identification de nouvelles opportunités permettant de renforcer la chaîne de valeur des batteries”. La construction d’une usine de batteries en Europe est ainsi envisagée. Sa taille et son emplacement seront précisées “dans un second temps”, a indiqué M. Picat.

“La longue durée de vie et l’excellente stabilité thermique de la technologie LFP permettra à Stellantis de commercialiser des voitures particulières, des crossovers et des SUV électriques de grande qualité, durables et abordables dans les segments B et C”, soit les voitures compactes et les petites familiales, précise le constructeur automobile dans un communiqué.

Volkswagen et Renault envisagent également de doter leurs prochains modèles économiques de batteries LFP. Le constructeur américain Ford, de son côté, s’est associé avec CATL pour construire une usine de batteries LFP au Michigan, mais les travaux ont été suspendus fin septembre en raison d’interrogations sur la rentabilité future du site.