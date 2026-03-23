Valentigney : Olivier Cholley rénove les monuments de nos villes et villages

Olivier Cholley, dirigeant d’Art des pierres, à Valentigney, est un des lauréats 2025 du Réseau Entreprendre. Il est devenu chef d’entreprise en 2024, en reprenant l’entreprise de son père, dans laquelle il travaillait depuis déjà plusieurs années. Il a rejoint les Compagnons du Devoir pour passer un CAP. Alors qu’il était aspirant, il est revenu dans l’entreprise, car son père avait besoin d’un coup de main. Il a ensuite passé un brevet professionnel dans le public, à Saverne.

L’entreprise a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires d’environ 500 000 euros, constitué à près de 90 % de marchés avec les communes : par exemple la rénovation de la fontaine du Près-la-Rose, à Montbéliard, le temple et le monument aux morts d’Allenjoie, l’église de Boron, le parvis de l’église de Clerval.

L’entreprise a travaillé 22 mètres cubes de pierre en 2025, soit environ 57 tonnes. Très majoritairement de la pierre française (de Bourgogne et d’Ardèche, de la pierre belge, et un peu de pierre venue d’Allemagne, car un peu moins chère que la pierre française. Les rachats de carrières en France, avec des investissements à la clef, ont provoqué une hausse de l’ordre de 40 % du prix de la pierre, explique Olivier Cholley.



