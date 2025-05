Une année de « tristes records » pour le mal-logement

Les multiples facteurs de l’augmentation du budget logement ont des conséquences délétères sur de nombreux ménages et les phénomènes d’exclusion par le logement se multiplient dans le pays, pointe le délégué de la fondation pour le logement des défavorisés. « Année après année, il y a une augmentation très forte d’expulsions locatives de gens qui n’arrivent plus à payer leur loyer ou leurs charges, à cause d’un coup dur, d’une perte d’emploi, un problème de santé ou familial, une séparation… On bat des records tous les ans. »

Des situations qui peuvent amener des familles à se retrouver à la rue. « Ces derniers mois, il y a environ 7 000 à 9 000 personnes qui appellent chaque jour le 115 (en France, NDLR) et pour qui nous n’avons pas de solution de logements, se désespère Christophe Robert. Parmi elles, nous estimons qu’il y a environ 2 000 enfants. » À Belfort, les appels au 115 ont permis de recenser dix personnes sans solution de logement, selon Lionel Fromont, directeur de l’antenne locale de l’Armée du salut. Sans compter les personnes qui n’appellent plus. Avec la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP), ils s’efforcent de ne laisser aucune femme seule et femme avec enfant à la rue, le soir. Actuellement, une quinzaine de personnes sont mises à l’abri dans des logements d’urgence. « L’État nous permet d’avoir des nuitées, de mobiliser en urgence avec des hôtels partenaires, précise Lionel Fromont. Nous avons aussi pris le pli d’avoir des mises à l’abri sur des rythmes de trois ou quatre jours, pour permettre aux populations d’avoir une vraie plage de repos et de répit. »

Le mal-logement abîme les êtres et les corps. Il tue aussi. En 2024, 735 personnes sont mortes dans la rue, le chiffre le plus élevé jamais dénombré par le Collectif Les Morts de la Rue ces douze dernières années.