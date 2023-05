Belfort : 5 infos à retenir sur les besoins en main d’œuvre 

L’enquête BMO. Derrière ce sigle, un travail de recherche de Pôle emploi effectué chaque année pour anticiper et mesurer les besoins en main d’oeuvre dans chaque région et chaque département. En 2023, 30% des établissements ont répondu à l’étude en Bourgogne-Franche-Comté. Et une dynamique se confirme. Dans la région, avec plus de 107 000 projets d’embauche, les intentions d’embauches enregistrent une hausse de 2,25%.



Dans le Territoire de Belfort, 4 350 projets sont déclarés, soit une hausse de 27% par rapport à 2022. Pour autant, les recrutements restent difficiles. Les entreprises du département du Territoire de Belfort qui ont répondu estiment que les recrutements sont complexes pour 55,7% des projets. Quelques données à retenir.