Surendettement : 360 dossiers en 2024, qui sont les plus touchés dans le Territoire de Belfort ?

En 2024, le nombre de dossiers déposés auprès de la commission de surendettement du Territoire de Belfort s’élève à 360, en progression de 2.6 % par rapport à 2023 (351 dossiers déposés). Cette progression est plus mesurée que celle observée au niveau régional (+7.3 %) et au niveau national (+10,8 %). Le niveau des dépôts de 2024 est par ailleurs inférieur de 12.8 % à celui de 2019 année pré- pandémique (413 dossiers déposés).

Le département du Territoire de Belfort compte 314 dépôts de dossiers de surendettement pour 100 000 habitants en 2024. La région en compte 280. Le Doubs en enregistre 247 et la Haute-Saône 293. La France métropolitaine compte 245 dépôts de dossiers de surendettement pour 100 000 habitants de 15 ans et plus.

Les personnes les plus touchées sont les personnes âgées de 35 à 54 ans. 50% sont ouvriers ou employés. 17% sont des familles monoparentales. 25 % sont des chômeurs. 28 % sont diverses ou séparés. Et 74 % sont des locataires. « Cela montre que cela n’a rien à voir avec l’accession à la propriété », explique Marie-Claire Staquet, directrice de la Banque de France. Dans cette photographie, 42% gagnent moins de 1 081 euros net tout revenus confondus. Leur patrimoine, pour 85% d’entre eux est inférieur à 2 000 euros.