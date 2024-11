Suisse : le canton du Jura enregistre un taux de chômage de 4,3 %

Le taux de chômage augmente en Suisse et notamment en République et Canton du Jura, qui compte près de 75 000 habitants. Fin octobre, le canton enregistrait un taux de chômage de 4,3 %, selon les autorités cantonales, en hausse de 0,9 point sur un an (3,4 % en octobre 2023). Cela représente près de 300 chômeurs en plus. Le taux de chômage se situe à 4,8% dans le district de Delémont, 4,6% dans celui de Porrentruy et 2,3% dans celui des Franches-Montagnes.