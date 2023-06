Selon le communiqué de presse, Stellantis et Hype disent être en capacité de déployer, d’ici fin 2024, 1 000 taxis PMR. « Ces volumes supplémentaires potentiels sont liés à l’obtention de la licence d’exploitation « taxi parisien PMR », en cours de mise en place par les pouvoirs publics français », indique le communiqué de presse. Dans la perspective de l’accueil des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, ce projet permet de répondre à plusieurs enjeux fixés par les pouvoirs publics, notamment l’amélioration quantitative et qualitative de l’offre de service pour les personnes à mobilité réduite, ainsi que le déploiement de flottes zéro émission. Cela « représente une nouvelle étape majeure dans le développement de Hype et la structuration de la filière industrielle hydrogène française », observe Mathieu Gardies, fondateur et p-dg de Hype. Et d’ajouter : « Cette flotte de véhicules, sans équivalent sur le marché, nous permet de lancer le déploiement à la bonne échelle de notre offre de service zéro émission pour les PMR, en Ile-de-France puis dans les autres géographies, tout en répondant aux impératifs écologiques et de santé publique et aux objectifs d’industrialisation sur le territoire français. »