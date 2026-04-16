Stellantis va cesser la production d’automobiles à Poissy après 2028

Le constructeur Stellantis a annoncé ce jeudi 16 avril qu’il allait cesser après 2028 la production d’automobiles dans son usine historique de Poissy (Yvelines), qui deviendra un centre de fabrication de pièces et de déconstruction de véhicules, en conservant 1 000 postes ouvriers sur 1 500.

Le groupe italo-franco-américain (marques Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Chrysler…) va investir 100 millions d’euros pour reconvertir ce site et assure que les réductions d’effectifs s’effectueront par des départs naturels ou volontaires. « Le site ne fermera pas, il aura un futur industriel pérenne », a assuré Stellantis dans un communiqué, précisant que la production automobile se poursuivra à Poissy au moins jusqu’à fin 2028.

Ensuite, le site va progressivement intégrer « quatre nouvelles activités industrielles, pleinement opérationnelles d’ici à 2030 » pour « maintenir 1000 postes ouvriers », à savoir « la production de pièces automobiles, la valorisation de pièces dans une logique d’économie circulaire, la préparation et la transformation de véhicules et l’impression 3D de pièces pour des petites séries ».

« Compte tenu de la pyramide des âges, les évolutions d’effectifs se feront de manière progressive », « via des départs naturels ou des mesures individuelles basées sur le volontariat », selon le groupe.