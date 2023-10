Cette gamme bénéficiera de “motorisations zéro émission de deuxième génération, une solution à hydrogène unique, une connectivité totale et des systèmes d’aide à la conduite autonome de pointe”, est-il indiqué dans le communiqué. Un “nouvel élan” sera également donné “à la gamme de produits en Amérique du Nord via le lancement de plusieurs VUL et pick-up électriques”, détaille Stellantis.