Stellantis redevient bénéficiaire au 1er trimestre, ventes en hausse

En Europe élargie (UE, Norvège, Royaume-Uni, Suisse), sur un marché en légère hausse, ses ventes ont augmenté de 5% en volume et, en incluant le groupe chinois Leapmotor, dont il distribue les modèles à l’international, la progression est de 8%, tirée par l’Italie, l’Allemagne et l’Espagne. Sa part de marché a atteint 17,5% et en incluant Leapmotor 18,1%. En revanche, le chiffre d’affaires net en Europe élargie ne progresse que de 1%, à 14,4 milliards, en raison d’une politique de baisse des prix, et le résultat opérationnel n’est que de 8 millions d’euros, pénalisé par des coûts de restructurations.