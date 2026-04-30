Stellantis redevient bénéficiaire au 1er trimestre, ventes en hausse

(AFP)
Le chiffre d’affaires de Stellantis a atteint 38,1 milliards d’euros, en hausse de 6%, indique le groupe italo-franco-américain, qui précise avoir « comblé les lacunes d’exécution » et « confirme ses perspectives financières pour 2026 ». « Les trois premiers mois de 2026 reflètent les premiers résultats des actions engagées pour ramener Stellantis sur une trajectoire de croissance durable et rentable », indique le PDG Antonio Filosa dans le communiqué.
Après avoir passé des provisions colossales de 20 milliards d’euros en début d’années pour revoir de fond en comble sa stratégie industrielle, le groupe doit dévoiler le 21 mai un plan stratégique pour démontrer qu’il peut redresser la barre, alors que la concurrence chinoise pèse sur les marges de tous les constructeurs. Le groupe aux 14 marques (Fiat, Opel, Peugeot, Citroën, Ram, Chrysler) a déjà pris quelques décisions stratégiques ce trimestre, dont l’arrêt programmé de la production de voitures dans son site historique de Poissy (région parisienne) et la suppression de 650 postes d’ingénieurs en Allemagne dans sa marque allemande Opel.
Par région, les ventes ont augmenté de 6% en volume en Amérique du Nord dont + 4 % aux États-Unis, malgré un marché américain en baisse de 6%. Le chiffre d’affaires net dans la région a progressé de 11%, à 16,1 milliards d’euros pour un résultat opérationnel de 263 millions. Le groupe a réalisé une part de marché de 7,9% en Amérique du Nord tirée par sa marque Ram, dont les ventes aux États-Unis ont augmenté de 20%.