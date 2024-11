Stellantis : les ventes plongent au troisième trimestre

Le groupe a livré 1.148.000 véhicules au troisième trimestre, soit une baisse de 279.000 unités sur un an (-20%), a précisé la direction de Stellantis dans un communiqué publié jeudi. Le troisième trimestre a notamment été marqué par la “transition” entre deux générations de véhicules, avec plusieurs retards de lancement, comme ceux des Citroën C3 et C3 Aircross. Ces difficultés ont notamment freiné le chiffre d’affaires en Europe (-12%, à 12,5 milliards d’euros), sur un marché automobile déjà déprimé.

En Amérique du Nord, le chiffre d’affaires s’effondre (-42%, à 12,4 milliards d’euros) à cause d’une baisse des ventes et de promotions lancées pour réduire les stocks de véhicules. Le groupe a souligné qu’il était aux Etats-Unis “en passe” d’atteindre ses objectifs de réductions de stocks, avec 80.000 véhicules de moins sur les 100.000 prévus pour fin novembre. En Amérique latine, les ventes ont augmenté de 14% grâce à une forte demande au Brésil et en Argentine, mais le chiffre d’affaires baisse de 2% à cause de taux de change défavorables.

“Bien que les résultats du troisième trimestre 2024 soient inférieurs à notre potentiel, je suis satisfait des progrès dans la résolution des problèmes opérationnels, notamment en ce qui concerne les stocks aux Etats-Unis”, a indiqué le nouveau directeur financier du groupe, Doug Ostermann.