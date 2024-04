Stellantis : le salaire de Carlos Tavares pourrait atteindre 36,5 millions d’euros

Le vote était non contraignant mais scruté de près en raison de la controverse suscitée par le montant de cette rémunération, qui pourra atteindre 36,5 millions d’euros pour l’année 2023, selon le rapport financier annuel de l’entreprise. Cette rémunération de M. Tavares, 65 ans, comprend notamment le versement d’une prime de dix millions d’euros pour la “transformation” du groupe créé en 2021 avec la fusion de PSA et de Fiat-Chrysler.

Elle intègre également des pensions de retraite qui seront versées sur le long terme, mais aussi des bonus attribués seulement s’il est au rendez-vous d’objectifs fixés pour 2025, dernière année de son mandat actuel. Au titre de l’exercice 2023, M. Tavares touchera dans un premier temps 23,5 millions d’euros. Versée en grande partie en actions, cette rémunération augmente aussi avec la valeur du titre du groupe, qui a quasiment doublé depuis trois ans.

Avec ses 14 marques dont Peugeot, Citroën, Fiat, Dodge et Opel, Stellantis a publié un nouveau bénéfice record de 18,6 milliards d’euros pour 2023, en hausse de 11% sur un an. Son chiffre d’affaires s’approche de 190 milliards d’euros. Le géant automobile affiche des résultats records depuis la fusion grâce à une maîtrise drastique des coûts impulsée par le patron portugais et des prix élevés qui permettent d’atteindre des marges confortables.