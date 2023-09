Stellantis : l’atelier de batteries de Sochaux prend ses marques avec l’arrivée de la E-3008

On la nomme la plateforme STLA Medium. La Peugeot E-3008 est le premier modèle à en bénéficier. « Elle a été dessinée en fonction des nouvelles batteries des 3008, et rien d’autre », détaille Christophe Patois, ingénieur en chef de cette nouvelle automobile. « Il a fallu trouver de la place, pousser les limites en largeur pour s’en sortir », poursuit-il. Composée de 12 gros modules optimisés pour prendre le moins de place possible, la plateforme permet à la nouvelle Peugeot une autonomie allant jusqu’à 700 km. Conçue pour subir le moins de pertes possible, il est possible, avec cette plateforme, de recharger 20 à 80% de la batterie en moins de trente minutes, explique-t-il.