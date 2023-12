Stellantis : la direction propose une augmentation de salaire de 4,3 %

Finalement, après plus de 10 heures de négociation et six rounds d’échanges la direction propose « une enveloppe globale d’augmentation salariale de 4,3 % avec une répartition des augmentations générales et individuelles variables suivant les nouveaux groupes d’emploi de la convention collective », détaille la CFE-CGC dans un communiqué de presse envoyé tardivement ce mardi. “Comme d’habitude, c’est trop faible pour les salariés au regard des résultats”, dénonce Jérôme Boussard, de la CGT. Fin octobre, stellantis a annoncé un chiffre d’affaires au premier semestre 2023 de plus de 45 milliards d’euros, en hausse de 7% par rapport à la même période, l’année précédente. Il dénonce aussi le rachat par Stellantis d’actions à Dongfeng, pour un montant de 934 millions d’euros. Des actions qui ont été ensuite annulées.

La CFE-CGC regrette « que les cadres n’auront une nouvelle fois pas d’augmentations générales », même si la sélectivité pour cette catégorie socio-professionnelle est de 80 à 85 %. Du côté des ouvriers, 50% auront 4,3% et les autres 3,6% interpelle Jérôme Boussard.