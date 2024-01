Stellantis investit dans les batteries sodium-ion de la start-up française Tiamat

D’ici à 2030, Stellantis veut que les véhicules électriques à batterie (BEV) constituent 100% de ses ventes de voitures particulières en Europe et 50% de ses ventes de voitures particulières et véhicules utilitaires légers aux États-Unis. Pour atteindre ces objectifs de vente, le constructeur automobile doit sécuriser une capacité de batteries d’environ 400 GWh par an. Outre Tiamat, le spécialiste suédois des batteries Northvolt – qui prévoit d’ouvrir une usine en Allemagne – a annoncé fin 2023 qu’il avait développé une batterie sodium-ion, et le géant chinois CATL a lancé une première génération de cette technologie en 2021.