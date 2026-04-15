Stellantis : hausse de 12% des facturations au 1er trimestre

Les véhicules de la marque Leapmotor ont ont augmenté de 22 000 unités en Europe pour atteindre environ 27 000 unités, soutenus par le succès de la petite citadine électrique T03, en particulier en Italie où le gouvernement a accordé d’importants primes à l’achat. Au Moyen Orient et en Afrique, les facturations ont atteint 111 000 unités (+11 %), principalement portées par la Turquie et l’Algérie. En revanche les facturations dans les pays du Golfe ont reculé de plus de moitié, à environ 3 000 unités. En Amérique du Sud, elles ont augmenté d’environ 8 000 unités (+4 %) pour atteindre 219 000, portées par le Brésil, où elles ont progressé d’environ 17. 000 unités mais ont reculé de 19 % en Argentine, concurrencées par de nouveaux acteurs chinois.