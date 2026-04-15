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Stellantis : hausse de 12% des facturations au 1er trimestre

Signalétique du groupe automobile Stellantis, fusion de PSA et FCA.
Signalétique du groupe automobile Stellantis, fusion de PSA et FCA. | ©Stellantis
En bref

Le constructeur automobiles Stellantis a enregistré une hausse de 12% de ses facturations au premier trimestre, à 1,4 million d'unités, une progression observée dans les principaux marchés du groupe, et particulièrement en Amérique du Nord, a annoncé le constructeur mercredi.

(AFP)

Les facturations désignent le volume de véhicules livrés aux concessionnaires, distributeurs ou directement à des clients particuliers et professionnels. Contrairement au chiffre d’affaires, cet indicateur opérationnel ne tient pas compte de l’effet de stock (les véhicules restent chez les concessionnaires), des remises commerciales, du décalage de calendrier avec les ventes effectives ni de l’évolution du prix moyen de vente.

En Amérique du Nord, les facturations du premier trimestre de Stellantis ont progressé d’environ 54  000 unités (+17% en glissement annuel), à 379 000 unités. En Europe élargie, elles ont progressé de 69 000 unités à 637 000 (+12%). Les volumes de véhicules utilitaires légers (VUL) sont restés stables, à environ 135 000 unités. La croissance en Europe a été portée par les nouveaux lancements. Les facturations des marques Fiat, Opel/Vauxhall et Citroën ont bénéficié de la performance des modèles de la plateforme Smart Car (Citroën C3, C3 Aircross, Opel/Vauxhall Frontera, Fiat Grande Panda), dont les volumes ont progressé d’environ 48 000 unités, soit +85 %.

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Les facturations consolidées incluent celles de Leapmotor International, détenue à 51 % par Stellantis (tous nos articles) et à 49 % par le chinois Leapmotor, chargée des ventes de Leapmotor à l’international.

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