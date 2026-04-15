Stellantis : hausse de 12% des facturations au 1er trimestre

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Les facturations désignent le volume de véhicules livrés aux concessionnaires, distributeurs ou directement à des clients particuliers et professionnels. Contrairement au chiffre d’affaires, cet indicateur opérationnel ne tient pas compte de l’effet de stock (les véhicules restent chez les concessionnaires), des remises commerciales, du décalage de calendrier avec les ventes effectives ni de l’évolution du prix moyen de vente.
En Amérique du Nord, les facturations du premier trimestre de Stellantis ont progressé d’environ 54 000 unités (+17% en glissement annuel), à 379 000 unités. En Europe élargie, elles ont progressé de 69 000 unités à 637 000 (+12%). Les volumes de véhicules utilitaires légers (VUL) sont restés stables, à environ 135 000 unités. La croissance en Europe a été portée par les nouveaux lancements. Les facturations des marques Fiat, Opel/Vauxhall et Citroën ont bénéficié de la performance des modèles de la plateforme Smart Car (Citroën C3, C3 Aircross, Opel/Vauxhall Frontera, Fiat Grande Panda), dont les volumes ont progressé d’environ 48 000 unités, soit +85 %.
Les ventes de véhicules Leapmotor en augmentation
Les véhicules de la marque Leapmotor ont ont augmenté de 22 000 unités en Europe pour atteindre environ 27 000 unités, soutenus par le succès de la petite citadine électrique T03, en particulier en Italie où le gouvernement a accordé d’importants primes à l’achat. Au Moyen Orient et en Afrique, les facturations ont atteint 111 000 unités (+11 %), principalement portées par la Turquie et l’Algérie. En revanche les facturations dans les pays du Golfe ont reculé de plus de moitié, à environ 3 000 unités. En Amérique du Sud, elles ont augmenté d’environ 8 000 unités (+4 %) pour atteindre 219 000, portées par le Brésil, où elles ont progressé d’environ 17. 000 unités mais ont reculé de 19 % en Argentine, concurrencées par de nouveaux acteurs chinois.
Les facturations consolidées incluent celles de Leapmotor International, détenue à 51 % par Stellantis (tous nos articles) et à 49 % par le chinois Leapmotor, chargée des ventes de Leapmotor à l’international.